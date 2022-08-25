Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ukrayna bayrağının renklerine büründü
Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renklerine büründü.
Köprü, mavi ve sarı renklerle aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.