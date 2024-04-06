Fairy ve Migros, Gıda Kurtarma Derneği desteğiyle Hatay’daki depremzedelere ulaştı
Fairy ve Migros, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttükleri projeler kapsamında işbirliğine imza atarak,Gıda Kurtarma Derneği destek ve koordinasyonuyla 50 bin öğüne denk gelen temel gıda maddesini Hatay'daki depremzedelere ulaştırdı.
Hatay
İşbirliğiyle sofraların bereketini hep birlikte yaşamak ve paylaşmak için Hatay'ın Belen ilçesindeki Basketbol Köyü Konteyner Kenti’nde iftar organizasyonu da düzenlendi.
Depremzedelerle Şef Rafet İnce'nin hazırladığı iftar yemeğinde buluşan Fairy, Migros ve GKTD, Gezici Gıda Bankası aracılığıyla bölgeye ulaştırılan yardımın dağıtımını da yaptı.
P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kumaş, Ev, Bebek ve Kadın Bakım Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, sadece ürünleriyle değil kurumsal vatandaşlık anlayışıyla hayata geçirdikleri çalışmalarla da deprem bölgesine desteklerini sürdürdüklerini söyledi.
Bölgeye gıda desteğinde bulunmak ve ramazan ayının bereketini yaşatmak için Migros ve GKTD ile hareket ettiklerini belirten Kurtaslanoğlu, "İftar ve sahur sofralarında 'Bizim de tuzumuz olsun' diyerek Migros işbirliğinde 50 bin öğüne denk gelen temel gıda maddesini Hatay'daki depremzedelere ulaştırdık. Bu gıdalar sayesinde ihtiyaç sahiplerinin ramazan boyunca lezzetli ve sağlıklı yemek tüketimine katkıda bulunmak, bizim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.
Gıda Kurtarma Derneği ile israfı önlemek ve bu konuda bilinç yaratmak amacıyla yürüttükleri "Boşa Harcama" projesini depremin ardından bölgeye yönlendirdiklerini anlatan Kurtaslanoğlu, afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Kurtaslanoğlu, şöyle devam etti:
"Depremin ardından, Gıda Kurtarma Derneği ile gıda israfını önlemek ve bu konuda bilinç yaratmak amacıyla yürüttüğümüz 'Boşa Harcama' projemizi bölgeye yönlendirerek gıda ihtiyacının karşılanmasına destek olmaya başlamıştık. Geçen yıl yeni araç ve donanım yatırımıyla ayda 1 milyon kişiye ulaşan yardım kapasitemizi son olarak ramazan ayında hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk Gezici Gıda Bankası sayesinde yüzde 20 artırarak ayda 1,2 milyon kişiye çıkardık. Fairy olarak hem gıdaların boşa harcanmadan kurtarılmasına hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz."
Migros Ticaret A.Ş. Deterjan, Kağıt ve Kozmetik Pazarlama Direktörü Sena Erol Özdemir de deprem bölgelerindeki yardımı kesintisiz sürdüreceklerini belirtti.
Ekosistem ortaklarıyla gerçekleştirdikleri farklı proje ve işbirlikleriyle bölgeye kesintisiz desteği sürdüreceklerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda gerek depremzede vatandaşlarımıza gerekse yerel üreticilerimize yönelik sayısız çalışma gerçekleştirdik. Fairy ile bu işbirliğimizde ise Gıda Kurtarma Derneği'nin de katkılarıyla çok değerli bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Birlikten ve dayanışmadan güç aldığımız ve bizi birbirimize bağlayan ramazan ayında Hatay'da gerçekleştirdiğimiz bu iftar buluşmasıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızla tekrar bir araya geldik. Şef Rafet İnce’nin hazırladığı özel yemeklerle ramazan ayının coşkusunu ve maneviyatını hep beraber yaşadık. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hatay'da olduğu gibi, depremden etkilenen illerimizde Migros olarak böyle anlamlı projeler yapmaya devam edeceğiz."
Projeyle 15 milyon insanın hayatına dokunuldu
Gıda Kurtarma Derneği kurucu üyesi Olcay Silahlı da "Boşa Harcama" projesiyle 15 milyon insanın hayatına dokunduklarını ifade etti.
Fairy ile 5 yıl önce başlattıkları "Boşa Harcama" projesiyle bugüne kadar 55 milyon öğün gıdanın israf edilmesini önlediklerini vurgulayan Silahlı, şunları söyledi:
"İsraf odaklı yaptığımız çalışmalar ve farkındalık yaratmak için aldığımız aksiyonlarla 15 milyon insanın hayatına dokunduk. Kısa bir süre önce ülkemizde bir ilk olarak hayat bulan Gezici Gıda Bankası konseptimiz, ihtiyaç sahiplerine direkt ulaşarak sabit kurulumlu gıda bankalarına ulaşım zorluğunu çözen bir hizmet sunmakla birlikte bağış operasyonu kapasitemizi daha da artırdı. Migros ise derneğimizin sürdürülebilir bağış sistemine dahil olan ilk bağışçı kurumumuz. Derneğimizin kurulduğu ilk günden itibaren Migros mağazalarında oluşan fazla gıdaları 72 ilde ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Gıda israfıyla mücadelemizde sürdürülebilir işbirliği yarattığımız iki önemli çözüm ortağımız Fairy ve Migros'a destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bağış mekanizmamızı güçlendirerek tüketime uygun olan fazla gıdaları kurtarıp hak sahibi topluluklara ulaştırmaya ve etki alanımızı genişletmeye bu güçlü işbirlikleriyle devam edeceğiz."
Şef Rafet İnce de Fairy ile iftar sofraları kurmaya geçen yıl başladıklarını belirtti.
Projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren İnce, şunları kaydetti:
"Ramazanın bir araya gelip kalabalık sofraları paylaştığımız zaman daha da anlam kazandığına inanıyorum. Bereketli iftar sofralarında buluşmanın heyecanını yaşadığımız Hatay'da vatandaşlarımızın en sevdikleri, en çok özledikleri yemeklerden oluşan bir menü hazırlamaya gayret gösterdik. Hazırlık sürecinde bizi hem sosyal medyanın tanınmış isimleri hem de GKTD ve TOG gönüllüleri yine yalnız bırakmadı. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum."
Proje kapsamında iftar programından sonra sahnelenen Hacivat-Karagöz oyunuyla çocuklar eğlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.