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Gündem, Ramazan 2025

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER), Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "Küçük Yüreklerle Ramazan Neşesi" etkinliği düzenledi.

Hamdi Dindirek  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çocukların "Nerede eski Ramazanlar?" dediğinde hatırlarına ilk gelecek anılardan biri olması için teravih namazı sonrasında etkinlik yapıldı.

Eyüpsultan'daki külliyede düzenlenen etkinliklere katılan yüzlerce çocuk gönüllerince eğlendi.

Hacivat ve Karagöz gösterisi, ramazan şerbeti, macun ve sürpriz ikramların yer aldığı etkinlikte çocuklar, mas güreşi, halka geçirme ve halat çekme gibi eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

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