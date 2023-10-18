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Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri yapılamıyor

Muhammed Gencebay Gür  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri yapılamıyor

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferlerinin teknik arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

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