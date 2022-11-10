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Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı enerji kesintisi nedeniyle işletmeye kapatıldı

Eyüp-Piyer Loti teleferik hattının, planlı elektrik kesintisi nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Fatih Ulaş   | 10.11.2022
Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı enerji kesintisi nedeniyle işletmeye kapatıldı

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hattımız, BEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." bilgisi verildi.

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