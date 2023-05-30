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Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.


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