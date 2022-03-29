Dolar
14.64
Euro
16.25
Altın
1,910.69
ETH/USDT
3,447.20
BTC/USDT
47,902.00
BIST 100
2,206.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık tutuklandı

Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attığı için 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından tutuklandı.

Tanju Özkaya, Cemil Murat Budak   | 29.03.2022
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık tutuklandı

Ankara

Eski kız arkadaşı S.S'yi silah zoruyla çocuk parkına götüren ve burada cebinden çıkardığı kimyasal maddeyi yüzüne atan sanık Soner Bolat, tutuklanmasına yönelik çıkarılan yakalama kararının ardından cezaevine gönderildi.

Yaklaşık iki ay önce Mamak'ta yaşanan olay sonrası yakalanan ve savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolat hakkında hazırlanan iddianamede, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Soner Bolat hakkında, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, toplam 6 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Bolat'ın, adli kontrol şartını 9 Mart'ta kaldırdı.

Mağdur avukatının sanığın daha önce adli kontrol şartını ihlal ettiğine ilişkin dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın tutuklanmasını talep etti.

Bu talebi yerinde gören Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Mart'ta sanık Bolat'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar üzerine yakalanan Soner Bolat, çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Silahla alıkonulan ve yüzüne kimyasal madde atılarak yaralanan S.S, ev hapsindeki şüphelinin kendisi için bir tehdit olmaya devam etmesinden endişe duyduğunu belirterek, sanığın bir an önce tutuklanmasını talep etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bine yaklaştı
Kovid-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe
Şanghay'da karantina nedeniyle çevrim içi gıda siparişleri aksıyor
Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı

Benzer haberler

Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık tutuklandı

Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık tutuklandı

İstanbul'daki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık için yakalama kararı çıkarıldı