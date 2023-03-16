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Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa üst sınırdan verilen ceza onandı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, eski kız arkadaşı Sultan S'yi silahla alıkoyduktan sonra yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan tutuklu sanık Soner Bolat'a verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.

Tanju Özkaya  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa üst sınırdan verilen ceza onandı

Ankara

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Ankara 40. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz 2022'de karara bağlanan sanık Bolat'ın, "silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 6 yıl, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ise 12 yıl hapisle cezalandırıldığı dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemedeki yargılama usul işlemlerinin kanuna uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiği belirtilen kararda, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği vurgulandı.

Yerel mahkemenin ceza tayin ederken alt sınırdan uzaklaştığı, ayrıca sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadığı aktarılan kararda, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, sanığın eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların ise kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı ifade edildi.

Bu kapsamda taraf avukatları ve sanığın temyiz inceleme taleplerinin esastan reddedildiği belirtilen kararda, yerel mahkemenin iki suçtan verdiği toplam 18 yıl hapis cezasının onandığı aktarıldı.

"Karar caydırıcı bir etki oluşturacak"

Kararı değerlendiren mağdur avukatı Deniz Can Aydın, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmaması ve alt sınırdan uzaklaşarak tayin edilen cezanın onanmasının, kadına şiddet eylemlerine dair caydırıcı bir etki oluşturmasını umut ettiğini belirtti.

Aydın, "Nitekim kararın istinaf mahkemesi ve Yargıtayda da hukuka uygun bulunmasının bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Kadına yönelik şiddet vakalarına karşı etkin ve caydırıcı hukuki süreçler işletilmesinin yaşamsal olduğu, bu örnekte de açıkça görülmüştür." dedi.

Diğer mağdur avukatı Yiğit Murat Onurhan da Yargıtayın emsal nitelikteki bu kararının benzer olaylar bakımından yol gösterici olacağını ifade ederek, "Kadına yönelik şiddet sorununun temelinde, bu sorunun ana sebebi olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatmaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun başta olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına hukukun etkin olarak kullanılmasının hayati bir önem taşıdığı ortaya çıkmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Olay

Yerel mahkemenin gerekçeli kararına göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur Sultan S, ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

Bunun üzerine Bolat, 5 Ocak 2022'de iş yerine gitmek için evinden ayrılan kadının yolunu kesip belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim." diyerek tehdit etti.

Bolat, silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götürdüğü mağdurun yüzüne kimyasal madde attı. Mağdurun yüzünün belirli bölgelerinde ikinci derece yanık ve buna bağlı kalıcı izler oluştu.

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