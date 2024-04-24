Dolar
32.52
Euro
34.75
Altın
2,315.55
ETH/USDT
3,277.60
BTC/USDT
66,653.00
BIST 100
9,673.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz vefat etti

Eski Devlet Bakanı ve bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu. İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

Emrah Gökmen  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz vefat etti

İstanbul

Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz vefat etti
Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığına yeniden seçildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslüman devletler mazlumların sorunlarını çözmek için daha fazla çaba göstermeli
Kilis'te her 5 kişiye bir motosiklet düşüyor
Dışişleri Bakanlığı "radikal çevreleri memnun etmek" için yapılan 1915 olayları açıklamalarını reddetti

Benzer haberler

Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz vefat etti

Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz vefat etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Avcı yönetiminde Türkiye Kupası'nda ilk peşinde

Trabzonspor, Avcı yönetiminde Türkiye Kupası'nda ilk peşinde
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor
Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda daha başarılı grafik sergiliyor

Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda daha başarılı grafik sergiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet