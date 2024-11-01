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Eski Boydak Holding yöneticilerinin bir bankadaki hisselerinin müsaderesine karar verildi

Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin bir bankadaki hisselerinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finansmanında kullanıldığı iddiasıyla müsaderesine karar verildi.

Ramazan Kaya  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Eski Boydak Holding yöneticilerinin bir bankadaki hisselerinin müsaderesine karar verildi

Kayseri

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.B, İ.B, Ş.B. ve S.B. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar M.B. ve B.B, başka suçtan hükümlü bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı, önceden vareste tutulma talepleri mahkemece kabul edilen tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanıkların Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan hisselerinin müsaderesini istedi.

Aynı örgüt kapsamında yargılandığı başka bir dosyadan hükümlü M.B. savunmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, eski Boydak Holding'in 2008 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası'ndaki çoğunluk hisselerini yabancı bir bankaya 582 milyon dolara sattıkları, bu paranın terörün finansmanında kullanıldığı, bu paraya ilişkin gayri resmi hesap açıldığı, evrak yakma, delil karartma, şirketteki verilere ulaşılamaması, toplam 103 milyon lira bağışın 1 milyon 286 bin lirasının terörle iltisaklı kurumlara aktarılması iddiasıyla bankadaki yüzde 22,34 hisselerinin müsaderesi isteminin reddedilmesini talep etti.

Hükümlü M.B. ise hisselerin aile büyüklerinden kaldığını iddia ederek, "Bunların soyut iddialarla elimizden alınması hakkaniyete uygun olmaz. Terörün odağı olma suçunu kabul etmiyorum. Şayet bu hisselerin bizde kalması istenmiyorsa bir süre tanınsın, o süre zarfında hisselerimizi satalım." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ irtibatları ve iltisakları iddiasıyla hisselerinin müsaderesi istenen iddianameyi kabul etmediklerini belirterek, talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, 11 sanığın Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan toplam yüzde 22,34 hisselerinin müsaderesine karar verdi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 12 Temmuz 2018'deki hükme bağlanan başka bir davada, eski Boydak Holding üst yöneticisi M.B'ye "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri M.B, B.B, E.B ve İ.B. ile M.B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı H.B'ye aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Ş.B'ye de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Bu cezalar ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 35 şirkete ilişkin sanıklara ait hisselerin müsaderesi kararı da Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

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