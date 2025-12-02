Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
Gündem

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce vefat eden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün cenazesi, Giresun'da defnedildi.

Atakan Çıtlak  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Atakan Çıtlak - AA

Giresun

Öztürk için Çanakçı ilçesine bağlı Akköy'deki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, bazı illerin valileri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu, Cemal Öztürk'ün aile dostları ve dava arkadaşları olduğunu belirterek, "Cemal ağabeyin gerçekten mümin ve muvahhit bir insan olduğuna şahidiz." dedi.

Öztürk'e Allah'tan rahmet dileyen Uraloğlu, "Memleketimiz için birçok hizmet yaptığını biliyoruz." diye konuştu.

Cemal Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

