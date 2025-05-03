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Esenyurt'ta tehlikeli araç kullanan servis sürücüleri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tehlikeli araç kullanan iki okul servisi sürücüsünün yakalandığını ve araçlarının trafikten men edildiğini bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Esenyurt'ta tehlikeli araç kullanan servis sürücüleri yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri olmadığını belirterek, "Esenyurt'ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O.S. ve M.E.T. sanal trafik devriyelerimizce tespit edilmiş ve yakalanmıştır." ifadesini kullandı.

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İki sürücünün sürücü belgelerinin iptal, araçlarının ise trafikten men edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çalışma güzergah izin belgeleri geçici olarak iptal edilmiş, her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, toplam 44 bin 232 lira idari para cezası uygulanmıştır. Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez."

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