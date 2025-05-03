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"Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığının "Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abdullah Sarica  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
"Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Buna göre, bilirkişilik temel eğitimi, 12 saati teorik ve 12 saati uygulamalı en az 24 ders saatinden oluşacak.

Teorik eğitim, hukuk alanında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen en az doktora ya da üzeri akademik ünvana sahip kişiler tarafından, uygulamalı eğitim ise en az 5 yıl bilirkişilik yapmış kişiler tarafından verilecek.

Bilirkişilik temel eğitimi, Bilirkişilik Daire Başkanlığının izniyle üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından düzenlenebilecek.

İzin talebinde bulunulacak başvurularda eğitimin içeriği ve süresini kapsayan eğitim programı ile eğiticilerin sayısı, ünvanları, uzmanlık alanları, yeterlilikleri ve eğitim verilecek mekanlara ilişkin gerekçeli ve yeterli bilgiler yer alacak.

Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu aranan şartları taşıdığı tespit edilen eğitim kuruluşlarına en fazla 3 yıl süreyle geçerli olmak üzere izin verilecek.

İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda yayımlanacak.

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