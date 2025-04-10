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Esenyurt'ta market çalışanı genç kızın, palet çalan hırsızları ikna etmesi kamerada

Esenyurt'ta market çalışanı genç kızın, çalıştığı iş yerinin önündeki paletleri kamyonetin kasasına yükleyerek çalmak isteyen şüphelileri ikna edip hırsızlığı önlediği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İbrahim Halil Aktürk  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Esenyurt'ta market çalışanı genç kızın, palet çalan hırsızları ikna etmesi kamerada

İstanbul

Battalgazi Mahallesi 308. Sokak'taki bir zincir markette çalışan Sema Gezici (18) dükkanın önündeki paletlerin bir grup tarafından kamyonetin kasasına konularak alındığını fark etti. O sırada şüphelilerin paletleri koyduğu kamyonetin kasasına çıkan Gezici, bu kişilere bağırarak, alınan paletleri yerine koymalarını istedi.

Şüpheliler kamyoneti hareket ettirirken, Gezici de araçta konuştuğu kişileri ikna etti. Dükkanın önüne paletleri bırakan şüpheliler, bölgeden ayrıldı.

Yaşananları gazetecilere anlatan Sema Gezici, bölgede sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını söyledi.

Paletlerin daha önce de çalındığını aktaran Gezici, "Emek hırsızlığı yapıyorlardı. Ben de bu haksızlığa dur demek istedim. Paleti aldıktan sonra gidiyorlardı. Arabanın üstüne zıpladım. İnmemi istediler ama inmedim. Araca çıkınca aslında korktum. Çünkü kamyonet ilerlemeye başladı. Israrla paletleri bırakmalarını istedim. Aldıkları gibi yerine koydurttum." ifadelerini kullandı.

Yaşanan anları marketteki başka bir çalışan da cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, paletlerin bulunduğu kamyonetin kasasına çıkan Gezici'nin, şüphelilerden paletlerin yerine bırakılmasını istediği görülüyor. Kayıtlarda, aracın kasasındaki bir kişinin paleti marketin önüne bırakması ve şüphelilerin bölgeden ayrılması yer alıyor.

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Esenyurt'ta market çalışanı genç kızın, palet çalan hırsızları ikna etmesi kamerada

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