Esenler'de metrodan dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
Esenler'de, metronun fren balatasından yükselen duman nedeniyle yolcular tahliye edildi.
İstanbul
Kirazlı-Yenikapı seferini yapan metrodan Menderes durağına geldiği sırada duman yükseldi.
Acil uyarı alarmlarının çalmasıyla yolcular metrodan tahliye edildi. Görevliler yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, dumanın fren sistemindeki balatalardan kaynaklandığı öğrenildi.
Metrodan yükselen dumanı, yolcular cep telefonu kamerası ile kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.