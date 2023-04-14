Dolar
19.37
Euro
21.43
Altın
2,036.19
ETH/USDT
2,116.30
BTC/USDT
30,825.00
BIST 100
5,119.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çanakkale AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Esenler'de metrodan dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Esenler'de, metronun fren balatasından yükselen duman nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Alper Korkmaz  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Esenler'de metrodan dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İstanbul

Kirazlı-Yenikapı seferini yapan metrodan Menderes durağına geldiği sırada duman yükseldi.

Acil uyarı alarmlarının çalmasıyla yolcular metrodan tahliye edildi. Görevliler yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, dumanın fren sistemindeki balatalardan kaynaklandığı öğrenildi.

Metrodan yükselen dumanı, yolcular cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan deprem bölgelerindeki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 12-13 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Camilerde ramazanın son cuması kılındı
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Bahçelievler'de kolonlarında çatlak tespit edilen 46 yıllık bina yıkılacak

Benzer haberler

Esenler'de metrodan dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Esenler'de metrodan dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Karaismailoğlu: Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızın açılışına günler kaldı

İstanbul metroları ramazan ayı boyunca nostalji yolculuğuna çıkıyor

İstanbul metroları ramazan ayı boyunca nostalji yolculuğuna çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet