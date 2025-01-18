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Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasında

Erzurum'un Tortum ilçesinde yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Talha Koca  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasında

Erzurum

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Aç kalan 6 kurt, yiyecek bulmak için ilçeye bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'ne indi.

Mahalledeki bir bahçede ilerleyen kurtlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde kurtların bahçenin içinde ilerlemesi ve etrafı incelemesi yer alıyor.

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Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasında
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