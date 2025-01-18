Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasında
Erzurum'un Tortum ilçesinde yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Erzurum
Kentte etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Aç kalan 6 kurt, yiyecek bulmak için ilçeye bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'ne indi.
Mahalledeki bir bahçede ilerleyen kurtlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde kurtların bahçenin içinde ilerlemesi ve etrafı incelemesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.