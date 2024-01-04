Dolar
29.78
Euro
32.59
Altın
2,038.31
ETH/USDT
2,235.70
BTC/USDT
43,326.00
BIST 100
7,504.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'da sürücüler hasarlı araçlarla trafik kazalarına karşı uyarılıyor

Erzurum'da trafik kazalarını önleme amacıyla yol kenarına kaza sonucu hasar almış araçlar yerleştirildi.

Talha Koca  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Erzurum'da sürücüler hasarlı araçlarla trafik kazalarına karşı uyarılıyor

Erzurum

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kurallarını ihlal etmenin doğuracağı sonuçları sürücülerin görmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda Kars-Erzincan kara yolu Kayapa mevkisi ile E-80 kara yolu kenarına, kaza sonucu hurdaya ayrılan araçlar yerleştirildi.

Sürücülerin rahatlıkla görebilmesi için hurda araçlar, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir ayakların üzerine oturtuldu.

Hasarlı araçların önlerine ise azami hız sınırını, trafikte cep telefonu kullanmanın ve alkol tüketmenin yasak olduğunu bildiren levhalar konuldu.

Kent genelinde yaygınlaştırılması planlanan çalışmayla trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
"Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni detaylara ulaşıldı
Bursa'da "Teröre Lanet, Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygı Yürüyüşü" düzenlendi
Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu
Erzurum'da sürücüler hasarlı araçlarla trafik kazalarına karşı uyarılıyor

Benzer haberler

Erzurum'da sürücüler hasarlı araçlarla trafik kazalarına karşı uyarılıyor

Erzurum'da sürücüler hasarlı araçlarla trafik kazalarına karşı uyarılıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Erzurum'da özel harekatçılar zorlu görevlere gerçeğini aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor

Erzurum'da özel harekatçılar zorlu görevlere gerçeğini aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor
Erzurum, Ardahan, Kars ve Van'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Kars ve Van'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet