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Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 7 ilde günlük 11 bin 300 kişiye iftar verecek

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars ve Erzurum'da ramazanda iftar sofraları kurulacak.

İlhami Erkılıç  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 7 ilde günlük 11 bin 300 kişiye iftar verecek

Erzurum

Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, AA muhabirine, sorumlu oldukları 7 ilde ramazanda günlük 11 bin 300 kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Bu kapsamda Erzurum'da bir restoranda günde ortalama 600 kişiye iftar yemeği ikram edileceğini belirten Uslu, "Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesinde yoğun bakımda yatan hasta yakınları için, içerisinde pilav, ayran, hurma, tatlının olduğu bir iftar tabağımız var. Bunlar her gün iftarın yarım saat öncesinde arkadaşlarımız tarafından dağıtılacak." dedi.

Uslu, kurumun Hayır İşleri Şube Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine de yemek götürülerek birlikte iftar yapılacağını dile getirdi.

Paylaşma, rahmet ve bereket ayı ramazanı doyasıya yaşamak için bölgede yaklaşık 2 bin 500 çocuğu giydireceklerini anlatan Uslu, ayrıca 7 bin 500 gıda paketinin evlere teslim edileceğini bildirdi.

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