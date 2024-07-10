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Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu

Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken Dağı'nın zirve noktalarında ise dolu etkili oldu.

Talha Koca, Abdullah Söylemez, Fatih Çekim  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu

Erzurum

Erzurum'da öğleden sonra başlayan sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Palandöken Dağı'nın zirve noktaları da dolu nedeniyle beyaza büründü.

Öte yandan yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları zirveye çıkan yola savruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra başlayan yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina çatılarının altına ve iş yerlerine girip yağışın durmasını bekledi.

Öte yandan il merkezine bağı Aşağı Saklıca köyüne bağlı Mamik mezrasında dün meydana gelen selde suya kapılan otomobil, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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