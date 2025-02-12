Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen heyelan bir yılı geride bıraktı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kaymasının üzerinden bir yıl geçti.
Erzincan
Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, geçen yıl 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu hem kaybolduan 9 işçi için arama kurtarma çalışması hem de ihmali bulunanların yakalanması için İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kayıp işçilere bir an önce ulaşmak için Kayan Toprak Güvenli ve geçici depolama depolamada taşınırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve farklı üniversitelerden bilim insanları da heyelanın aktivitelerinin araştırılması için su ve toprak analizleri yaptı.
İşçilerin çektiği "çatlak fotoğrafları" delil olarak kaydedildi
Maden sahasındaki incelemeyi yapan bilirkişi heyetinin 17 Şubat'ta hazırladığı ön raporda, "yığındaki çatlaklar için önceden önlem alınması" süreç yöneticisinin de bulunduğu 5 kişi kusurlu bulunuyordu. Toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen "çatlak fotoğrafları" da bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı.
Konuyla ilgili araştırma yapmak üzere Meclis'te grup bulunan tüm partilerin ortak kararıyla TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu kuruldu ve komisyon 7 Mayıs'ta Erzincan'daki başlangıç olayının tüm boyutuyla raporlaştırıldı.
Maden sahasındaki heyelana ilgili bilirkişi heyeti de mayıs yerinde laboratuvarı tamamlayıp rapor savcılığa sundu. Raporda, proje yönetim oranlarının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, madeni bölümdeki izolasyon sisteminin yetersiz olduğu kanaatinin var olduğu belirtildi. Raporda ayrıca şirket yönetici ve mühendislerinden 13 kişi kusurlu olarak bulunuyordu.
Kasım ayında ise heyelana ile ilgili flaş etki değerlendirmesini (ÇED) kapsayan bilirkişi raporu hazırlandı. İstanbul Teknik, Hacettepe, Yıldız Teknik ve Gazi üniversitelerinden çevre, inşaat, jeoloji ve maden yüksek mühendislerinden oluşan heyetin değerlendirmeleri sonucu elde edilen yeni bilirkişi raporunda, "ÇED raporunda onay veya imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Sistemi Bakanlığı ekiplerinin kusursuz olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır." ürünün piyasaya sürülmesi.
Ayrıca İliç Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada heyelana, ÇED raporlarında onay ve imzası bulunan kamu görevlileri hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.
43 şüpheli hakkında iddianame hazırlanıyor
Heyelana, 18 Aralık 2024'te 5'i tutuklu 43 şüpheli hakkında "taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak" ve "çevreyi taksirle bozmak" suçlarından iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu.
Tutuklu şüpheliler IRG, SKS, ARK, S.Ç. ve Ö.A. ile tutuksuz 38 zanlı hakkında 69 sayfalık iddianamede, tüm şüphelilerin "taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Şüphelilerden altın madenini o dönemde işleten şirketin Kanadalı yöneticisi IRG ile CYD ve K.Ö. hakkında ayrıca "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamedeki bilirkişi raporuna göre, 43 şüpheliden 12'sinin "genel olarak kayıt doğru yönetilememesi, risklerin belirlenmemesi, acil yönetim planının oluşturulamaması, iletişim ve koordinasyonun yeterince sağlanamaması" gibi kusurlu kusurlu oldukları kanaatine varıldı. İddianamede, "Olayın meydana gelmesinde proje akış oranlarının doğru ve işler şekilde kurulmadığı, Faz 4B olarak kapasite artışına gidildiği ve dağıtılan projelerinde hatalarının bulunduğu, işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edildiği anlaşılmıştır, Faz 5 inşaatı sırasında yığın liçine yakın mesafelerde ve patlamaların yapıldığı patlamaların liçine risklerinin belirlenmediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Ocak'ta iddianamenin kabul edilmesinin ardından 17 Mart'ta 43 sanığın yargılanmasına başlanacak.
Öte yandan kaybedilen işçilerden birinin 5 Nisan'da, diğerinin 19 Nisan'da, kirliliğin 4 Mayıs'ta, beşinin de 10 Haziran 2024'te cenazelerine ulaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.