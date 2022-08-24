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Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldı

Van'da başlatılan operasyonda jandarma özel harekat ve komando timlerinden oluşan 622 personel görev alıyor.

Sertaç Bulur   | 24.08.2022
Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldı Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da başlatılan Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timlerinden oluşan 622 personelin görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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