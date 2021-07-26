Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, iki bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.