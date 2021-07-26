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Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 26.07.2021
Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, iki bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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