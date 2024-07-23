Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamaları yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.