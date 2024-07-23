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Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamaları yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamaları yapıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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