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Eminönü-Sultanahmet arasındaki tramvay seferleri yeniden başladı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında, Ramazan Bayramı yoğunluğu ve yaya güvenliği nedeniyle iptal edilen Eminönü-Sultanahmet istasyonları arasındaki tramvay seferleri yeniden başladı.

İlyas Kaçar  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Eminönü-Sultanahmet arasındaki tramvay seferleri yeniden başladı Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Bayramın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, Eminönü, Sirkeci ve Sultanahmet'te yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, akşam saatlerinde bölgede yaşanan yoğunluk ve yaya güvenliği nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında Eminönü ve Sultanahmet istasyonları arasındaki seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Yoğunluğun azalmasının ardından yapılan ikinci duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattındaki seferlerin Kabataş-Bağcılar arasında yeniden başladığı kaydedildi.

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