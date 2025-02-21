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Emine Erdoğan'dan UNEP'in sıfır atık çağrısına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu belirterek, "Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim." ifadesini kullandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Emine Erdoğan'dan UNEP'in sıfır atık çağrısına ilişkin paylaşım

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programının (UNEP) paylaşımını da alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık' temasıyla dünyayı acil harekete geçmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile İnsan Yerleşimleri Programı işbirliğinde ve bir ilk olarak Sıfır Atık Vakfımızın desteğiyle düzenlenen etkinlik, atık krizinin üstesinden gelmek için sıfır atık bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Unutmamalıyız ki moda, bir yaşam biçimi olarak, yaratıcı ve dönüştürücü ruhuyla çözümün kalbinde yer alıyor."

Emine Erdoğan'ın alıntıladığı UNEP paylaşımında ise moda endüstrisinin her yıl 92 milyon ton atık ürettiği, bunun da saniyede bir kamyon dolusu giysinin yakılması veya çöpe atılması anlamına geldiği belirtildi.

Sıfır Atık Günü'nün bu noktada odak noktasının, moda ve tekstildeki atıklarla mücadele olduğu vurgulanan paylaşımda, "Atık Kirliliğini Yenin" hareketine katılım çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, UNEP'in paylaşımında, sıfır atık konusundaki programlarında Sıfır Atık Vakfı ile işbirliği içinde olunacağı mesajı verildi.

Sıfır Atık Günü, Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Sıfır Atık Vakfı, UNEP ve UN-HABITAT işbirliğinde tüm dünyada kutlanacak.

Sıfır Atık Vakfı, bu özel günün küresel sekretarya görevini üstlenirken, dünya genelinde Sıfır Atık Günü'ne özel çalışmalar yapılması planlanıyor.

Uluslararası Sıfır Atık Günü

BM Genel Kurulunda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de eş sunucusu olduğu "sıfır atık" kararı oylamayla kabul edilmiş ve 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmişti.

30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olduğunu açıklamıştı.

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