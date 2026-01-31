Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi"ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da açılışına katıldığı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Koray Taşdemir  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’nde büyüyen her çocuğumuzun, sevgiyle kuşatılmış bir geleceğe güvenle yürümesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin desteğiyle yapımı tamamlanan ek yaşam birimlerinin açılış programından görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Şırnak'ta şarampole devrilen mikrobüsteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalanlar kurtarıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var
