Emine Erdoğan'dan "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi"ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da açılışına katıldığı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’nde büyüyen her çocuğumuzun, sevgiyle kuşatılmış bir geleceğe güvenle yürümesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin desteğiyle yapımı tamamlanan ek yaşam birimlerinin açılış programından görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi.
Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’nde büyüyen her çocuğumuzun, sevgiyle kuşatılmış bir geleceğe güvenle yürümesini diliyorum. pic.twitter.com/api4xYQfLv— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 31, 2026