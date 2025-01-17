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Emine Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ve eşi Bolortsetseg Luvsandorj'ın Türkiye'ye gerçekleştirdikleri resmi ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Başak Akbulut Yazar  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Emine Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Moğolistan Devlet Başkanı ve kıymetli eşinin nazik ziyaretleri, kültürlerimizin ortak köklerine duyduğumuz saygıyı ve dostluğumuzu pekiştirdi. Geçmişin mirasını bugüne taşıyan bu değerli adımların, geleceğe ilham olmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj ile bir araya geldiği anların olduğu videoya da yer verdi.

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