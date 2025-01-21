Dolar
35.63
Euro
36.86
Altın
2,721.47
ETH/USDT
3,305.10
BTC/USDT
103,831.00
BIST 100
10,052.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Emine Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Felaketi yaşayan tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne getirildi
Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı
Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Yangınlarla mücadeleyi sürdüren California'da "en yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısı yapıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı

Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan ve 2 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan ve 2 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Ataşehir'de otelde çıkan yangında yaralanan 3 çalışan hastanede hayatını kaybetti

Ataşehir'de otelde çıkan yangında yaralanan 3 çalışan hastanede hayatını kaybetti
Los Angeles'taki yangınlarda, California'nın son 40 yıldaki en geniş kentsel alanı yandı

Los Angeles'taki yangınlarda, California'nın son 40 yıldaki en geniş kentsel alanı yandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet