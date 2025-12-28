Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Mikail Bıyıklı  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'i savunmak, Filistinliler kadar, tüm insanlığı, onu ayakta tutan değerleri ve en başta da insan kalma hakkımızı savunmaktır." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, programa ilişkin bir videoya da yer verdi.

Türkiye ve dünya gündemi

