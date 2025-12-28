Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'i savunmak, Filistinliler kadar, tüm insanlığı, onu ayakta tutan değerleri ve en başta da insan kalma hakkımızı savunmaktır." ifadesini kullandı.
Paylaşımında Erdoğan, programa ilişkin bir videoya da yer verdi.