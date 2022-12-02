Emine Erdoğan'dan "çay kültürü"nün UNESCO listesinde yer almasına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "çay kültürü"nün UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almasından mutluluk duyduğunu belirtti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir. Başlı başına bir kültür olarak gördüğümüz çayın, Azerbaycan ile kardeşliğimizin bir simgesi olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almasından mutluluk duydum. Listede ayrıca yer alan ve insanlığın ortak mirasına bıraktığımız 'Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği', 'Ahlat taş işçiliği' ve 'ipek böcekçiliği’ kültürel değerlerimize de gençlerimizin sahip çıkmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi, sohbetlerimizin baş misafiridir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 2, 2022
Başlı başına bir kültür olarak gördüğümüz çayın, Azerbaycan ile kardeşliğimizin bir simgesi olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer almasından mutluluk duydum. @UNESCO @UNESCO_Turkey 👏🏻 pic.twitter.com/wVPMim7llg
Emine Erdoğan paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin çay içtiği fotoğraflara da yer verdi.
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