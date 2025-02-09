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Emine Erdoğan'dan 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Koray Taşdemir  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Emine Erdoğan'dan 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor. Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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