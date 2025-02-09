Emine Erdoğan'dan 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü paylaşımı
Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor. Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 9, 2025
Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar… pic.twitter.com/R2uGngjj4u