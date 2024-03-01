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Emine Erdoğan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Forbes ile görüştü

Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldi.

Mümin Altaş  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Emine Erdoğan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Forbes ile görüştü

Ankara

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan IFRC Başkanı Forbes ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni görevi dolayısıyla Forbes'i tebrik etti, güçlü kadınların karar alıcı noktalarda olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, insani yardım için Gazze'de bulunan görevlileri de hedef alan İsrail'in katliamları ve bölgeye yapılacak yardımlar ele alındı.

Forbes'ten IFRC'nin Gazze konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, yardımlar konusunda Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'de İsrail bombalarının hedefi olup yaralanan masum çocukları Türkiye'ye getirerek tedavilerini üstlendiklerini anlattı.

Kate Forbes de ateşkesin sağlanmasıyla önemli bir partner olarak gördükleri Türk Kızılay ile yardımları bölgeye ulaştırmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Forbes, Emine Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Gazze için yükselttiği sesin çok güçlü ve kıymetli olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, zor dönemlerde, canı pahasına vicdanlarıyla hareket eden tüm Kızılay ve Kızılhaç gönüllülerini tebrik etti, Gazze'de insani yardımları ulaştırırken hayatını kaybeden Kızılay gönüllülerini andı.


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