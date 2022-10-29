Emine Erdoğan: Gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu
Emine Erdoğan, "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'a özel paylaşım yaptı.
Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg’a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2022
Hayırlı olsun.🧿 https://t.co/8k1LeapPeH
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Erdoğan, paylaşımında, Togg'u "Yeni, şık ve modern" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyetimizin 99. yaşına yakışır bir imza olan yerli aracımız Togg'u seri üretim bandında görmenin sevinci içerisindeyiz. Her alanda vizyoner ve üreten bir ülke olarak mirasçısı olduğumuz Cumhuriyet'i, olmazları başararak yaşatmaya devam edeceğiz. Teknoloji çağının tüm özelliklerini yansıtan, tasarım ürünü milli otomobilimizi yollarda göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemizin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.