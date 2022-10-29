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Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü gezdikten sonra Togg aracını test etti.

Sefa Mutlu   | 29.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını test etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında "5 Babayiğit" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.

Hatıra fotoğrafı çekimi, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.

Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.


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