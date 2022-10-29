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Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağı Kazakistan’ın simge binasına yansıtıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi.

Meiramgul Kussainova   | 29.10.2022
Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağı Kazakistan’ın simge binasına yansıtıldı

Kazakistan

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türk bayrağı Kazakistan’ın simge binalarından birine yansıtıldı.

Türk bayrağı, Kazakistan’ın başkenti Astana’nın sembolik ve mimarisiyle dikkati çeken binası Nur Alem Expo Merkezi’nin dış cephesinde yerel saatle 19.00 itibarıyla yansıtılmaya başlandı.

Bayrak, Astana’nın her tarafından görüldü.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti

Bayram vesilesiyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, Cumhuriyet Bayramı’nın Türkiye tarihindeki önemine işaret etti ve halkın birliğine, dayanışmasına, özgürlüğüne ve yaratılış sembolüne hizmet ettiğini belirtti.

Tokayev, şunları kaydetti:

“Bu değerlerle birleşen Türkiye, dünya toplumu tarafından tanınan başarılı ve saygın bir devlet haline gelmiştir. Tüm bunlar, sizin devlet yönetimindeki zengin deneyiminiz, sıkı çalışmanız ve özel kişisel nitelikleriniz sayesinde mümkün oldu. Eminim ki sizin akıllı liderliğinizle Türkiye Cumhuriyeti, dünya sahnesindeki saygınlığını güçlendirmeye devam edecek ve Türk halkının refahı daha da artacaktır.”

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