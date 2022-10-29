Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,555.20
BTC/USDT
20,600.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Togg'un ilk aracı Gemlik Kampüsü'nde banttan indirildi

Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.

Abdulselam Durdak   | 29.10.2022
Togg'un ilk aracı Gemlik Kampüsü'nde banttan indirildi Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, "Bir otomobilden fazlası" vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu. Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü’nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına gelirken, kendisini Togg hissedarları karşıladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Togg ile tercih edilen küresel bir marka olacağız
Togg Gemlik Kampüsü törenle açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını test etti
Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağı Kazakistan’ın simge binasına yansıtıldı

Benzer haberler

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Togg ile tercih edilen küresel bir marka olacağız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Togg ile tercih edilen küresel bir marka olacağız

Togg Gemlik Kampüsü törenle açıldı

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş: Hedef kitlemizin beğenisini daha fazla kazanacak bir Cross-Coupe hazırlayacağız

Togg'un ilk aracı Gemlik Kampüsü'nde banttan indirildi

Togg'un ilk aracı Gemlik Kampüsü'nde banttan indirildi
Bakan Nebati, ikinci Togg'a talip oldu

Bakan Nebati, ikinci Togg'a talip oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını test etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet