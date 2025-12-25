Dolar
Gündem

Emine Erdoğan: Bu mübarek gecenin, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmasını diliyorum

Emine Erdoğan, Regaip Gecesi'nin, yeryüzündeki tüm acıları dindirmeye, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmasını diledi.

Orhan Onur Gemici  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Emine Erdoğan: Bu mübarek gecenin, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmasını diliyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ile mübarek üç aylarını tebrik ediyorum. Duaların kabul için göklere yükseldiği bu kutlu gece, kalplerimizi iyilikle doldurmak, insanlık adına merhamet ve kardeşlik dilemek için bir fırsattır. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, dünyamızı sevgiyle ve huzurla kuşatsın. Bu mübarek gecenin, yeryüzündeki tüm acıları dindirmeye, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmasını diliyorum."

