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Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Yunus'u tebrik etti

Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyesi Muhammad Yunus'a başarı dileklerini iletti.

Yıldız Nevin Kasım  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Yunus'u tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üyesi olan Yunus'a, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olarak üstlendiği yeni görevinde başarılar diledi.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Danışma Kurulumuzun çalışmalarına sağladığı önemli katkılar için teşekkür ediyor, ülkesinin demokrasisine, huzuruna ve istikrarına yapacağı değerli hizmetlerin toplumun tüm katmanlarına barış ve umut taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Bangladeş halkına, refahı ve esenliği için en iyi dileklerimi sunuyorum."

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