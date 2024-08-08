Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Yunus'u tebrik etti
Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyesi Muhammad Yunus'a başarı dileklerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üyesi olan Yunus'a, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olarak üstlendiği yeni görevinde başarılar diledi.
Başkanlığını üstlendiğim Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu’nun üyesi Saygıdeğer Prof. Muhammad Yunus'a Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olarak üstlendiği yeni görevinde başarılar diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 8, 2024
Danışma Kurulumuzun çalışmalarına sağladığı…
Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Danışma Kurulumuzun çalışmalarına sağladığı önemli katkılar için teşekkür ediyor, ülkesinin demokrasisine, huzuruna ve istikrarına yapacağı değerli hizmetlerin toplumun tüm katmanlarına barış ve umut taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Bangladeş halkına, refahı ve esenliği için en iyi dileklerimi sunuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.