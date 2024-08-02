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Emekli maaş farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İsa Toprak  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Emekli maaş farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak

Ankara

SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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