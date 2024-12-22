Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, rüzgar yarın bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, vatandaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.