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Ankara'da hafriyat kamyonu 11 araca çarparak devrildi

Başkentte kontrolden çıkan hafriyat kamyonu park halindeki 11 araca çarparak devrildi.

Semih Erdoğdu  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Ankara'da hafriyat kamyonu 11 araca çarparak devrildi Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BZU 546 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu Yukarı Dikmen Mahallesi 660. Sokak'ta kontrolden çıkarak, geri kaymaya başladı.

Kamyon, park halindeki 11 araca çarparak devrildi.

Kazada can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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