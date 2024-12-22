Ankara'da hafriyat kamyonu 11 araca çarparak devrildi
Başkentte kontrolden çıkan hafriyat kamyonu park halindeki 11 araca çarparak devrildi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BZU 546 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu Yukarı Dikmen Mahallesi 660. Sokak'ta kontrolden çıkarak, geri kaymaya başladı.
Kamyon, park halindeki 11 araca çarparak devrildi.
Kazada can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.