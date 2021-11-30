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Edremit Körfezi'nde deniz suyunun sokaklara ilerlemesini önlemek için set kuruluyor. -VTR-
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Edremit Körfezi'nde deniz suyunun sokaklara ilerlemesini önlemek için set kuruluyor

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçesindeki belediye ekipleri, sahil yolunu kaplayan deniz suyunun sokaklara ilerlemesini önlemek için set kuruyor.

Hakan Firik, Suat Salgın   | 30.11.2021
Edremit Körfezi'nde deniz suyunun sokaklara ilerlemesini önlemek için set kuruluyor Fotoğraf: Hakan Firik - Anadolu Ajansı

Balikesir

Balıkesir'de, Edremit Körfezi bölgesinde dün başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.

Fırtınadan dolayı oluşan dalgalarla denizin taşması sonucu Edremit ile Burhaniye ilçeleri arasındaki sahil yolunun bazı kesimleri su altında kaldı.

Zeytinli Altınkum Plajı ve sahilde bulunan bazı işletmelerin çevreleri de suyla kaplandı.

Bölgedeki ev ve bahçelerde zarar meydana geldi. Suların ve denizin getirdiği çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ayrıca su baskını nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Akçay sahilinde oluşan dev dalgalar ise bazı evlerin boyuna ulaştı. 

Deniz suyunun sokaklara ilerlemesini önlemek için set kuruluyor

Sahil yolunun, deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalması üzerine belediye fen işleri ekipleri çalışma başlattı.

Sahil yoluna denizden gelen suyu önlemek için set kuran ekipler, suyla kaplanan Altınkum Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Burhaniye yönüne gitmek isteyen sürücüler farklı güzergaha yönlendirilirken belediye ekipleri kamyonlarla getirilen kum ve çakılı denizden suyun geldiği noktalarda küçük setler oluşturarak suyu tahliye etmeye çalışıyor. Devrilen ağaçlar, itfaiye ve belediye ekiplerince kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 

Öte yandan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, sahil şeridi yosun ve çöplerle doldu, Akçay sahilinde ise boyları 6- 7 metre boyunda dalgalar oluştu.

Fırtına Ayvalık'ta da etkisini sürdürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dün başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezinin yanı sıra Altınova ve Ali Çetinkaya Mahalleleriyle, Cunda Adası'nda yer yer denizin taşmasına neden olan fırtınada 9 küçük balıkçı teknesi battı, bazı bölgelerde ağaçların dalları kırıldı.

Ayvalık'ın plajlarıyla ünlü Sarımsaklı mevkisinde ise enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.

Lodos fırtınası sebebiyle deniz ulaşımının yapılamadığı Ayvalık'ta ayrıca bazı evlerin çatıları uçtu.

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