Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Edirne'de sıvı yağ üretilen fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edirne
Havsa ilçesi kara yolu üzerindeki fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.