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Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne'de sıvı yağ üretilen fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Salih Baran, Hakan Mehmet Şahin   | 27.11.2022
Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Havsa ilçesi kara yolu üzerindeki fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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