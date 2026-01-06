Dolar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Gündem

Edirne'de Tunca Köprüsü girişindeki hemzemin geçit kaldırılıyor

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında yeni tren yolunun yapıldığı Edirne'de, Tunca Köprüsü girişinde eski hattın bulunduğu hemzemin geçidin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Gökhan Zobar  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Edirne'de Tunca Köprüsü girişindeki hemzemin geçit kaldırılıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Proje kapsamında eski hat devre dışı bırakıldı.

Bu hattaki tren rayları sökülürken kullanım dışı kalan Tunca Köprüsü başındaki hemzemin geçit de ekipler tarafından kaldırılıyor.

Sürücüler çalışmalar nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım için Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Süvari köprülerine yönlendirildi.

Çalışmanın akşam saatlerine kadar tamamlanacağı belirtildi.

