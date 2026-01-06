Edirne'de Tunca Köprüsü girişindeki hemzemin geçit kaldırılıyor
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında yeni tren yolunun yapıldığı Edirne'de, Tunca Köprüsü girişinde eski hattın bulunduğu hemzemin geçidin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Edirne
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmalar büyük oranda tamamlandı.
Proje kapsamında eski hat devre dışı bırakıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu hattaki tren rayları sökülürken kullanım dışı kalan Tunca Köprüsü başındaki hemzemin geçit de ekipler tarafından kaldırılıyor.
Sürücüler çalışmalar nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım için Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Süvari köprülerine yönlendirildi.
Çalışmanın akşam saatlerine kadar tamamlanacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.