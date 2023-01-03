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Eda Taşpınar hakkında camideki fotoğrafıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı camide çektirdiği fotoğrafı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başak Akbulut Yazar   | 03.01.2023
Eda Taşpınar hakkında camideki fotoğrafıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi.

Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.




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