Eda Taşpınar hakkında camideki fotoğrafıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı camide çektirdiği fotoğrafı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi.
Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
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