Düzce'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Düzce
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Faik Mintaş (44) idaresindeki 41ABU 004 plakalı tır, Darıyeri Hasanbey mevkisinde rampa inişi kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen 2 cip, 2 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı.
Mintaş'ın kullandığı tır, son olarak Yılmaz Boçgün yönetimindeki 41 L 0335 plakalı tırın dorse kısmına vurarak yaklaşık 35 metre sürüklendi.
Şoför mahallinde sıkışan Mintaş, çarpışmanın etkisiyle tırda çıkan yangında hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Tırdaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından ulaşıma kapatılan D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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