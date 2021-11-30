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Düzce'de kuvvetli rüzgarın çamaşır makinesini sürüklemesi görüntülendi

Düzce'de bir iş yerinin önünde satış için duran çamaşır makinesinin kuvvetli rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ömer Ürer   | 30.11.2021
Düzce'de kuvvetli rüzgarın çamaşır makinesini sürüklemesi görüntülendi

Düzce

Kentte dün başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan beyaz eşya satıcısının önünde satış için duran çamaşır makinesi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklendi.

Yaklaşık 40 metre devrilmeden sürüklenen çamaşır makinesini, çevredeki vatandaşlar ve esnaf durdurdu.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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