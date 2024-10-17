Dolar
34.15
Euro
37.04
Altın
2,684.44
ETH/USDT
2,607.20
BTC/USDT
66,900.00
BIST 100
8,995.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘’2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı’’na katılıyor.
logo
Gündem

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Ömer Ürer  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Düzce

Bölgede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Bolu'da Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yapımına başlanan tır parkıyla araç yoğunluğu önlenecek
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları uçakla İstanbul'a geldi
Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
"Yenidoğan çetesine" ilişkin iddianamede 21 şüpheli bebek ölümlerinden sorumlu tutuldu

Benzer haberler

Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu

Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Rize, Bayburt, Çankırı ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Yolları sanatla kesişen 3 kadın kurdukları atölyede el emeklerini kazanca dönüştürüyor

Yolları sanatla kesişen 3 kadın kurdukları atölyede el emeklerini kazanca dönüştürüyor
Kartalkaya'ya kar yağdı

Kartalkaya'ya kar yağdı
Bolu Dağı'nda görüş mesafesini düşüren sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Bolu Dağı'nda görüş mesafesini düşüren sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet