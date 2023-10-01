Dünyadan Ankara'daki terör saldırısına kınama ve Türkiye ile dayanışma mesajları
Avrupa Birliği (AB), NATO, İsveç, İtalya, Kosova, KKTC, Mısır, Ürdün, Pakistan, Cezayir, Kuveyt ve Filistin Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajları verdi.
Ankara
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle şoke oldum." ifadesini kullandı.
- Ankara'da bombalı terör saldırısı
- Bakanlar, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanındayız
- İletişim Başkanı Altun: Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyeceğiz
Michel, Türk halkında yara açmaya yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Birliğin saldırıyı kınadığını yineleyerek, "Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajını paylaştı.
AB Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, yaralı polis memurlarının bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.
Varhelyi, "Türkiye'yi terörle mücadelesinde destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirerek, NATO'nun terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Stoltenberg, sosyal medya platformu X üzerinden Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Stoltenberg, yaralanan polislere acil şifa dileğinde bulundu.
Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.
İsveç
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ülkesinin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü bildirerek, ülkesinin Türkiye ile terörizmle mücadelenin her alanında ortaklık etme konusundaki kararlılığını vurguladı.
İtalya
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Ankara'dan gelen haberleri büyük dikkatle takip etmekteyim. İtalyan hükümeti, her türlü terörü şiddetle kınıyor ve Türkiye'ye tam dayanışmasını belirtiyor." ifadelerini kullandı.
Bu arada, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırarak yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kosova
Kosova Başbakanı Albin Kurti de terör saldırılarını duyduğunda üzüldüğünü belirterek, "Ancak amaçlanan hasarın Türk kurumları tarafından büyük ölçüde önlendiğini öğrenince rahatladım." değerlendirmesinde bulundu.
Kurti, yaralananlara acil şifalar diledi.
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.
Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önünde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ayrı ayrı mesaj yayımladı.
Tatar, mesajında, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bu sabah meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
KKTC Başbakanı Üstel de yayımladığı mesajında, "Bugün sabah saatlerinde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Mısır
Mısır Dışişleri Bakanlığı, bakanlığa ait resmi Facebook sayfasında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, Mısır'ın, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.
Mısır'ın kardeş ülke Türkiye, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.
Açıklamada ayrıca, Mısır'ın, istikrarsızlığa ve vatandaşların sindirilmesine yol açan her türlü terörizm ve şiddeti reddeden kesin tutumunu yeniden teyit ettiği vurgulandı.
Ürdün
Ürdün, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, kardeş ülke Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, X adlı sosyal medya platformundan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Ürdün, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını kınayarak, kardeş ülke Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğu ifade ediyor." denildi.
Güvenlik ve istikrarı bozacak her türlü şiddet ve terörün tamamen reddedildiğine dikkat çekilen açıklamada yaralılara acil şifalar dilendi.
Pakistan
Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Ankara'daki terör saldırısını güçlü şekilde kınayarak, Türkiye ile dayanışmasını vurguladı.
Başbakan Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'daki terör saldırısını "alçakça" diye nitelendirerek güçlü şekilde kınadı.
Terörle mücadelede Türk halkı ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten Kakar, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik liderliği altında cesur Türk halkının bu zorluktan daha güçlü çıkacağına şüphem yok." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, terörizmi ortadan kaldırmayı ve finansman kaynaklarını kurutmayı amaçlayan tüm çabalara desteğini yineledi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Suudi Arabistan, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verilerek, Suudi Arabistan'ın her türlü şiddet, terörizm ve aşırıcılığı tamamen reddettiği vurgulandı.
Suudi Arabistan'ın terörizmi, aşırıcılığın her biçimini ve tezahürünü ortadan kaldırmayı ve finansman kaynaklarını kurutmayı amaçlayan tüm çabalara desteğinin yinelendiği açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.
Cezayir
Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Cezayir, Türkiye'nin başkenti Ankara'daki İçişleri Bakanlığı’nı hedef alan ve iki polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor." denildi.
Cezayir’in bu "hain terör saldırısı" karşısında "kardeş" Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan polis memurlarına Allah’tan acil şifalar dilendi.
Terörün ülkelerin güven ve istikrarını hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, terörizmin her türlüsüne karşı mücadele etmek ve uygulamalara son vermek için bölgesel ve uluslararası ortak çabaların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.
Kuveyt
Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdikleri iki ayrı telgrafta, Ankara'daki terör saldırısını kınadıklarını ifade etti.
Kuveyt haber ajansına (KUNA) göre, telgraflarda, Kuveyt'in Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı şiddetle kınanarak, yaralanan polis memurlarına da Allah’tan acil şifalar dilendi.
Filistin
Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in, teröre karşı Türkiye'nin ve halkının yanında olduğu vurgulanarak Ankara'daki saldırının "en güçlü ifadelerle" kınandığı belirtildi.
Türkiye'nin cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkı ile terörle mücadele etme ve onu yok etme yeteneğine olan güvenin vurgulandığı açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.
Iraklı Türkmenler
Irak’taki Türkmen siyasetçiler, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, “Türkmenlerin her zaman ve her yerde Türkiye'nin yanında” olduğunu belirtti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, “Teröristlerin amacı istikrarı bozmaktır.” ifadelerini kullandı.
Yaralı polislere acil şifalar dileyen Türkmen Bakan Maruf, mesajında, “Biz Türkmenler her zaman her yerde Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız. Allah Türkiye'yi korusun ve yüceltsin.” ifadelerine yer verdi.
ITC Başkanı Hasan Turan da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, şunları yazdı:
“Bu gibi saldırılar bölgenin güvenlik istikrarına zarar verir ve bu saldırıyı yapanlara gereken bedel ödetilmelidir.”
Turan, yaralı polislere acil şifalar dileyerek, Türkmenlerin Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.
ITC Kerkük Milletvekili ve Meclis Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi ise yaralılara acil şifalar dileyerek, “Türkiye’deki güvenlik durumunu tehlikeye atan her saldırı ve girişimi şiddetle kınıyoruz.” paylaşımında bulundu.
Yabancı temsilciliklerden Türkiye'ye Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle dayanışma mesajları
Türkiye'deki yabancı temsilcilikler, Ankara'daki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma mesajları yayımladı.
Birçok büyükelçilik ve büyükelçi, X sosyal medya hesaplarından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile destek mesajları paylaştı.
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör saldırısına ilişkin paylaşımında, saldırı haberini yüreklerinde dehşetle izlediklerini, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği de Ankara'da 09.30'da İçişleri Bakanlığı önünde patlama meydana geldiğini ve Türk makamlarından alınan bilgiye göre bunun bir intihar saldırısı olduğunu kaydederek, "Yetkililere göre saldırının faillerinden ikisi öldü, iki polis memuru da yaralandı. Temsilcilik durumu izliyor." ifadelerine yer verdi.
Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği de bölgedeki vatandaşlarına bu olayların ardından yetkililerin güvenlik talimatlarına dikkat etmelerini tavsiye ederek, acil durum irtibat numaralarını paylaştı.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı yakınlarındaki saldırı nedeniyle yaralılara acil şifa ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de yaptığı paylaşımda, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye bu sabah gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "Bugün Ankara'da yaşanan terör saldırısı karşısında dehşete düştüm. Yaralılara acil şifa diliyorum. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yanındayız." paylaşımında bulundu.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği de paylaşımında Ankara'daki terör saldırısında yaralananlara şifa diledi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bu sabah Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yaptığı paylaşımda, patlamadan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaralanan polislere geçmiş olsun dilerim, polis teşkilatına güvenliğimize baktıkları için de teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.
Norveç'in Ankara Büyükelçiliği de Türk yetkililerin Ankara'daki patlamaya intihar bombacısının neden olduğunu açıkladığını kaydederek, yaralılara acil şifa diledi ve terörün her türlüsünü kınadıklarını ifade etti.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda da şu değerlendirmede bulunuldu:
"Bugün Ankara'da yaşanan hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Pakistan, terör tehdidine karşı mücadelelerinde Türk kardeşlerimizin yanında kararlılıkla durmaktadır."
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian da X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ankara'daki terör saldırısına dair haberleri takip ediyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör terördür ve affedilemez." ifadelerini kullandı.
İsveç'in Ankara Büyükelçiliği de Başbakan Ulf Kristersson'un ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Türkiye ile dayanışma mesajlarını paylaşarak desteğini gösterdi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da paylaşımında, "Bugün Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınıyor ve lanetliyorum. Dünyamızda şiddet ve teröre yer yoktur. Vatandaşların güvenliği için hayatlarını tehlikeye atan kahraman polis memurlarına acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Dışişleri Bakanlığının mesajını paylaşarak terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.