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Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ediliyor.

İlyas Kaçar  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ziyaretçi akını Fotoğraf: Arife Karakum - AA

İstanbul

Vatandaşlar ve yabancı turistler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan, bazıları da üzerinde Atatürk fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen ziyaretçiler, sarayın girişinde uzun kuyruk oluşturdu.

Dolmabahçe Sarayı'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada bazı vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti. Saraya giren ziyaretçiler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı da ziyaret etti.

Belçika'dan Türkiye'ye tatile gelen Selin Özçelikel, ziyaret sırasında çok mutlu olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in daha nice yüzyıllarının olmasını diledi.

Yıldız Özçelik, Avrupa'da büyüdüklerini belirterek, "Ama babamız sağ olsun bizi hep Atatürk çocukları olarak büyüttü. Bizim Atatürk gibi bir liderimiz, babamız olmasından çok gurur duyuyoruz. Çok gururluyuz, laik bir ülkeyiz. Her şeyimiz, haklarımız var. Daha nice yüzyıllara." dedi.

Işık Özçelik, Atatürk'e teşekkür ederek, çok büyük zorluklarla bugünlere gelindiğini ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Dolmabahçe Sarayı'nın tüm bölümlerini, bugün 19.23'e kadar T.C. kimlik kartını gösterenler ücretsiz ziyaret edilebilecek.


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